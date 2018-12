Rheurdt (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (30. November) und Samstagmorgen (1. Dezember 2018) brachen bislang unbekannte Täter einen Pritschenwagen auf, der auf einem Grundstück an der Alten Poststraße in Rheurdt - Schaephuysen abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen (Schlagschrauber, Lasermessgerät, Trennjäger, Stichsäge etc.). Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell