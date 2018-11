Goch (ots) - Am Donnerstag (22. November 2018) gegen 17.50 Uhr verschloss die 68-jährige Besitzerin eines Cafés an der Frauenstraße ihr Lokal. Im Café hielt sich zu dem Zeitpunkt noch ein älteres Pärchen auf. Kurz darauf klopften zwei Männer an der Eingangstür. Die 68-Jährige öffnete die Tür und fragte nach ihrem Anliegen. Die Männer fragten, ob sie nächsten Morgen in dem Café frühstücken könnten. Die 68-Jährige ließ die Männer hinein, um das Weitere zu besprechen. Das ältere Pärchen verließ in der Zwischenzeit das Café. Die Männer verwickelten die Besitzerin anschließend in ein längeres Gespräch. Zwischendurch verließ einer der Täter das Lokal, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Im Durchgangsbereich zum Verkaufstresen schubste einer der beiden Männer die 68-Jährige plötzlich zu Seite, während der andere in die Kasse griff und die darin enthaltenen Geldscheine an sich nahm. Danach flüchteten die beiden aus dem Café in unbekannte Richtung. Die 68-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Der eine Mann war Mitte Dreißig, zwischen 165 und 170cm groß, stabiler, mit südländischem Aussehen. Er trug einen grünen Pullover. Der andere Täter war jünger und kleiner, mit schmaler Statur. Auch er sah südländisch aus und war ganz in schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere das ältere Pärchen. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

