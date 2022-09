POL-HX: Bank auf Schulhof des König-Wilhelm-Gymnasiums angezündet

Höxter (ots) - Am Samstagnachmittag, 17.09.2022, gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Zeuge am Möllinger Platz in Höxter, wie ein alkoholisierter Täter auf einen am Boden liegenden Fahrradfahrer einschlug. Durch das Einschreiten von mehreren Zeugen ließ der Täter von dem Mann ab. Allerdings beleidigte er anschließend die Zeugen und schlug einem von ihnen in das ...

