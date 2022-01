Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Parkplatz-Unfall: Angefahrenes Auto fährt weg

Warburg (ots)

Dass die Polizei nach einem Parkplatz-Unfall eine Unfallflucht aufzuklären hat, kommt leider häufiger vor. In diesem Fall in Warburg ist es aber umgekehrt: Nicht der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, sondern das angefahrene und vermutlich beschädigte Auto.

Am Montag, 3. Januar, war um 15.45 Uhr auf einem Firmenparkplatz am Paderborner Tor ein 75-Jähriger mit seinem roten BMW beim Rangieren gegen das Heck eines anderen stehenden Fahrzeugs gestoßen. Bevor der Verursacher den anderen Fahrzeugbesitzer auf den Vorfall aufmerksam machen konnte, setzte sich das angefahrene Auto in Bewegung und fuhr davon.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Wagen gehandelt haben soll. Ob und wie schwer es beschädigt wurde, ist ebenfalls unbekannt. An dem roten BMW sind Lackkratzer festzustellen. Der Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 zu melden. /nig

