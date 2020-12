Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto beschädigt und weggefahren

BeverungenBeverungen (ots)

In Beverungen-Würgassen ist ein parkendes Auto offenbar von einem anderen Wagen angefahren und beschädigt worden. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der Unfall hat sich am Montag, 28. Dezember, zwischen 18.30 Uhr und 19.40 Uhr in Würgassen an der Max-Planck-Straße ereignet. Eine 19-jährige Fahrerin stellte ihren roten Audi A5 Coupé zu dieser Zeit am Straßenrand ab. Als sie später zu dem Wagen zurückkam, stellte sie frische Kratzspuren und Beschädigungen auf der Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Höxter sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit womöglich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell