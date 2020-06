Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit E-Bike Freitag, 19.06.11.00 Uhr

34439 Willebadessen (ots)

Am Freitag, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg R 6 im Bereich Willebadessen ein Radfahrunfall. Ein 78 - jähriger Brakeler war mit seinem E-Bike als Teil eine Radfahrergruppe auf dem R 6 in Richtung Vitusskapelle unterwegs. Während der Fahrt auf dem in diesem Bereich leicht abschüssigen Radweg geriet er gegen einen Absperrpfosten und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er Verletzungen im Kopfbereich, wobei der getragene Schutzhelm noch schwerere Verletzungen verhinderte. Der 78 Jährige wurde durch seine Begleiter zunächst versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. /Sche

