POL-HX: Diebstahl in Warburger Apotheke

Warburg (ots) - 34414 Warburg, Hauptstraße, Dienstag, 11.09.2018, 23.15 Uhr bis 11.09.2018, 23.30 Uhr

Unbenannte Täter schlugen am späten Dienstagabend die Fensterscheibe einer Apotheke in Warburg ein. Infolge wurde ein Tablet entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Hauptstraße nimmt die Polizei in Warburg unter Tel. 05641/78800 entgegen.

/Ar.

