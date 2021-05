Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in die St. Walburga Kirche am Stiftsplatz ein. Zwischen Samstag, 11.45 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, verschafften sich die Täter durch ein Kellerfenster Zugang in das Gebäude. Hier versuchten die Einbrecher einen Tresor zu öffnen. Sie schafften es jedoch nicht an den Inhalt zu kommen. Ohne Beute flüchteten sie aus der Kirche. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

