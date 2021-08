Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes von Parkplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 38-jährige Frau aus Bünde begab sich gestern (2.8.) um 6.30 Uhr zu einem Parkplatz an der Kaiser-Wilhelm-Straße, auf dem sie am Vorabend um etwa 21.00 Uhr ihren Mercedes geparkt hatte. Auf dem Parkplatz angekommen, fand sie in der Parkbucht einige Glassplitter vor, von ihrer C-Klasse fehlte jedoch jede Spur. Den hinzugerufenen Polizeibeamten teilte die Bünderin mit, dass sich in dem Auto an Wertsachen ein Schlüsselbund und ein Navigationssystem befunden haben. Der Gesamtwert wird mit etwa 4150 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des schwarzen Mercedes mit der Zulassung HF-DD 2202 machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

