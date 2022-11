Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstähle aus Rohbauten

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Otto-von-Hubach-Straße in der Nacht von Mittwoch (23. November), 20 Uhr, auf Donnerstag (24. November), 9 Uhr, in zwei im Bau befindliche Gebäude und stahlen dort jeweils diverse Kabel.

