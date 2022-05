Hückelhoven-Doveren (ots) - Am Dienstag (17. Mai), zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Kuhstall an der Provinzialstraße und entwendeten aus einem Nebenraum des Stalls Bargeld. Ein auf dem Gelände abgestellter PKW wurde von den Dieben ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

