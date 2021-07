Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Aufbruch von Geldkassette in Kapelle

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Samstag (3. Juli) wollte ein Zeuge gegen 12.10 Uhr eine Kapelle in der Straße Kranzes besuchen. Ihm fiel eine Frau auf, die vor der Kapelle auf einer Bank saß und bei seiner Ankunft schnell in die Kapelle ging, um diese dann sofort wieder mit einem Mann zu verlassen. Nachdem er die Kapelle betreten hatte, stellte er fest, dass man versucht hatte, gewaltsam eine dortige Geldkassette zu öffnen. Da dies nicht gelungen war, blieben die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Der beschriebene Mann war zirka 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hatte kurze Haare und war mit einem blauen Jogginganzug bekleidet. Er fuhr ein Mountainbike. Die Frau war ebenfalls zirka 30 bis 35 Jahre alt und an Armen und Beinen tätowiert. Sie führte ein Damenrad. Beide Personen entfernten sich in Fahrtrichtung Ratheim.

Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

