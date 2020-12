Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schüsse treffen Wohngebäude

Zeugen gesucht

Wassenberg-EffeldWassenberg-Effeld (ots)

Am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 12.20 Uhr, wurde die Fassade eines Gutshauses an der Straße Zur Wolfskaul von zwei Schüssen getroffen. Eines der Geschosse durchschlug dabei eine Fensterscheibe, ein weiteres traf das Mauerwerk. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und prüft nun, ob es sich um einen Jagdunfall handelte oder ob die Schüsse absichtlich auf das Gebäude abgegeben wurden. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

