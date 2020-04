Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Lieferwagen aufgebrochen

Hückelhoven-Baal (ots)

Zwei Lieferwagen, die an der Daimlerstraße parkten, wurden in der Nacht zu Montag (13. April) aufgebrochen. Bei der Tatentdeckung gegen 13 Uhr wurde festgestellt, dass mehrere Türen der Fahrzeuge offenstanden. Was aus den Lieferwagen gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell