POL-HS: Fiat 500 gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Ein roter Fiat 500 mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) war in der Nacht zu Mittwoch, 20. November, die Beute unbekannter Täter. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Einfahrt an der Straße In der Gehölde.

