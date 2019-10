Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Einkaufen bestohlen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Wegberg kaufte am Mittwoch, 16. Oktober, gegen 12.15 Uhr in einem Geschäft an der Helpensteinstraße ein. Ihr Portemonnaie hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Als sie sich in der Auslage umschaute, griff ein Mann in den Einkaufswagen und stahl die Geldbörse. Anschließend verließ der Täter das Geschäft. Der Dieb war etwa 30 Jahre alt, von südländischer Erscheinung, korpulent und hatte einen Drei-Tage-Bart sowie eine Glatze. Zur Tatzeit war er mit einem roten Pullover, einer grauen Jogginghose, dunklen Turnschuhen und einer schwarz-weißen Jacke bekleidet. Außerdem trug er eine Umhängetasche. Hinweise zu dem Täter werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

