Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Körperverletzung geflüchtet

Gangelt (ots)

Auf der Sittarder Straße ereignete sich am 21. September (Samstag), gegen 23.30 Uhr, ein Körperverletzungsdelikt. Ein 29-jähriger Mann aus Hürth, der sich aufgrund eines privaten Besuchs in Gangelt aufhielt, war nach eigenen Angaben zu dieser Zeit zu Fuß auf dem Gehweg der Sittarder Straße unterwegs. Im wären zwei unbekannte Männer entgegen gekommen, die ihn in ein Streitgespräch verwickelt hätten. Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge der Hürther mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Stirn geschlagen wurde. Die beiden Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

