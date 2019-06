Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnhaus eingebrochen

Erkelenz (ots)

In der Nacht zum 11. Juni (Dienstag) drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Görlitzer Straße ein. Sie öffneten gewaltsam das Schloss der Eingangstür, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Anschließend stahlen sie Bargeld aus einer Handtasche und flüchteten unerkannt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell