Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbissrestaurant

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Dienstag, 28. Mai gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Imbissrestaurant auf der Von-Humboldt-Straße informiert. Auf der Anfahrt fiel den Beamten ein schwarzer Audi auf, der beim Anblick des Funkstreifenwagens unerkannt flüchten konnte. Wie sich später herausstellte, war das an dem Audi angebrachte Kennzeichen in der gleichen Nacht entwendet worden. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte der Eigentümer des Restaurants noch keine Angaben über die Beute machen.

