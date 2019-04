Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg-Effeld (ots)

Indem sie die Terrassentür aufhebelten, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Rosenweg ein. Sie suchten im gesamten Haus nach Diebesgut und stahlen unter anderem Bargeld und ein Sparbuch. Die Tat ereignete sich am Dienstag (23. April), zwischen 3.15 Uhr und 13.20 Uhr.

