POL-HS: Firmengebäude durch Graffiti beschädigt

Unbekannte Täter besprühten zwischen Freitag, 25. Januar und Mittwoch, 31. Januar die Hauswand einer Firma an der Klostergasse mit Farbe. Im Stadtgebiet Geilenkirchen gab es weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der Firmeninhaber lobte für Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täter führen, oder Zeugenaussagen, die zur Ergreifung des/der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 1000,- Euro aus. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

