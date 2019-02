Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaschine beschädigt

Hückelhoven (ots)

Eine Arbeitsmaschine, mit der Bohrungen durchgeführt werden können, wurde durch bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 15. Februar, 9.15 Uhr und Montag, 18. Februar, 10.45 Uhr, beschädigt. Die Arbeitsmaschine stand zur Tatzeit im Doverener Wald, an der Kreissstraße 8, unmittelbar hinter einem dortigen Sportplatz. Die Täter haben die Luftschläuche der Maschine beschädigt. Seit Jahresbeginn kam es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen an dieser Arbeitsmaschine. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell