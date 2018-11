POL-HS: Container aufgebrochen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (22. November) einen Container auf, der auf einem Grundstück an der Gutenbergstraße stand. Was sie daraus entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

