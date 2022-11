Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tochter bemerkt Trickdiebstahl - Täter flüchten

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Trickdiebe haben am Dienstag, 29. November, versucht, eine 87-Jährige auf der Straße An den Kirchen zu bestehlen.

Gegen 15 Uhr klingelte einer der Männer an der Tür der Hammerin und sagte, er müsse einmal in ihre Wohnung. Die Seniorin ging davon aus, dass der Mann vermutlich ihren Zähler ablesen wolle und ließ ihn herein.

Nur wenig später kam zufällig die 57 Jahre alte Tochter der 87-Jährigen vorbei und wunderte sich über die offenstehende Wohnungstür. In der Wohnung selbst traf sie dann neben ihrer Mutter und dem Trickdieb auf einen weiteren Mann, der gerade das Schlafzimmer durchsuchte.

Die beiden Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht - nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Einer der Männer ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und sprach gebrochen Deutsch. Laut Angaben der Seniorin war er gut gekleidet und trug eine Art Sakko. Außerdem hatte er ein Klemmbrett bei sich.

Hinweise zu den beiden Trickdieben nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell