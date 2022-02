Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verdächtige nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Im Westfeld" ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. In diesem Zusammenhang konnten zwei verdächtige, etwa 20 bis 22 Jahre alte Männer mit südländischem Erscheinungsbild beobachtet werden. Einer der Verdächtigen ist etwa 1,75 bis 1,8 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarz-weiß-graue Winterjacke der Marke Nike, eine schwarze Jogginghose (vermutlich der Marke Adidas), schwarze Schuhe und eine gelbe Mütze. Der Zweite ist etwa 1,65 bis 1,7 Meter groß, trägt Vollbart und ist von kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einer schwarz-weißen Winterjacke, einer blauen Jeanshose, grauen Schuhen und einer schwarzen Mütze. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell