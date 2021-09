Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch an der Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, 10. September, ist ein Unbekannter zwischen 3 Uhr und 3.10 Uhr in ein Firmengebäude an der Römerstraße eingebrochen.

Der Einbrecher öffnete gewaltsam ein Fenster, gelangte so in das Gebäude und durchsuchte mehrere Räume. Er entwendete Bargeld und eine Kamera.

Der Täter wurde von einer Videoüberwachungskamera gefilmt und kann wie folgt beschrieben werden: Er ist schlank, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt und zirka 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß. Er trug eine graue Jacke und eine Cappy.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell