Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 52-Jähriger durch Tritte schwer verletzt und anschließend entkleidet

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem körperlichen Übergriff auf einen 52-Jährigen am Skaterpark an der Augustastraße am Mittwoch, 21. Oktober, sucht die Polizei einen bislang unbekannten Täter.

Polizeibeamte fanden das schwer verletzte Opfer gegen 23.15 Uhr zufällig während der Streife unbekleidet in einem Gebüsch liegend vor.

Mittlerweile ausgewertete Videoaufzeichnungen zeigen, wie der Unbekannte den 52-Jährigen mehrfach gegen den Kopf tritt und ihn anschließend vollständig entkleidet. Anschließend flüchtet der Täter zu Fuß in Richtung Viktoriastraße.

Er ist von schlanker Gestalt und war mit einer Jeanshose, weißen Schuhen, einer olivgrünen Jacke und roter Kapuze bekleidet und trug einen weißen Mundschutz.

Da das Opfer noch nicht vernehmungsfähig ist, sind die Hintergründe der Tat noch vollkommen unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

