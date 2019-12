Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte drangen am Samstag (14. Dezember), im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 20.10 Uhr, in eine Wohnung auf der Wiescherhöfener Straße ein. Die Eindringlinge hebelten hierzu eine Terrassentür in dem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume der Wohnung im zweiten Obergeschoß. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

