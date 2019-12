Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spritztour eines 14-Jährigen endet vor einem Ampelmast

Hamm-Westtünnen (ots)

Die Spritztour eines 14-Jährigen endete am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, vor einem Ampelmast der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße. Der junge Mann hatte sich zuvor den Fahrzeugschlüssel seines Vaters angeeignet und war anschließend mit dem Mercedes-Benz ohne Kennzeichen los gefahren. Auf dem Fahrersitz des derzeit nicht zugelassenen Fahrzeugs nahm der 13-jährige Bruder Platz. An der Einmündung der Hubert-Westermeier-Straße kam er schließlich beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Dieser wurde dabei komplett zerstört und das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter des hiesigen Verkehrskommissariats bemerkte das mittlerweile im Grünstreifen befindliche beschädigte Fahrzeug. Daneben standen die beiden Jugendlichen. Sie wurden nach der Unfallaufnahme an einen Familienangehörigen übergeben. Der Vater befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Hamm. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro. Auf den 14-Jährigen wartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus stehen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz im Raum. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell