Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Unfallflüchtiger ermittelt

Hamm-Mitte (ots)

Nach zwei in kurzen Abständen begangen Unfallfluchten am Sonntag, 15. September konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Verursacher im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungen stellen. Den ersten Hinweis zum Flüchtigen erhielt die Polizei von einer aufmerksamen Krankenschwester vom Marienhospital in der Nassauer Straße. Diese konnte gegen 05.20 Uhr beobachten, wie der junge Mann aus Hamm beim Anfahren vom Parkplatz des Marienhospitals mit seinem Pkw gegen ein Geländer des Krankenhauses fuhr. Am Heck des Pkw entstand dabei ein erheblicher Schaden. Trotz der defekten Rücklichter entfernte sich dieser unerlaubt in Richtung Innenstadt. Nur ungefähr fünf Minuten später meldete ein weiterer Zeuge durch Notruf, dass der Flüchtige nun zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw in der Viktoriastraße teilweise erheblich beschädigt hat. Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass der rücksichtslose Fahrer dabei nicht selbst verletzt wurde. Auch in diesem Fall flüchtete der 29-Jährige vom Ort des Unfallgeschehens. Schließlich konnte er anhand eines verlorenen amtlichen Kennzeichens ermittelt und an seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte angetroffen werden. Der Fahrer befand sich in einem alkoholisierten Zustand. Dem Flüchtigen wurden auf der Polizeiwache von einer Ärztin zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 19000 Euro. (as)

