Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut mehrere Autoaufbrüche

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Die negative Entwicklung von Autoaufbrüchen im Hammer Stadtgebiet nimmt nicht ab. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind wieder fünf geparkte Pkw in Hamm-Heessen und Hamm-Mitte angegangen worden. Vornehmlich wurde dabei die Fensterscheibe aufgehebelt und zum Platzen gebracht. Erbeutet wurden unter anderem Geldbörsen, Mobiltelefone und Rucksäcke. Die Polizei Hamm bittet die Bürger keine Wertsachen von außen sichtbar im Fahrzeug zu deponieren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

