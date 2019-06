Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Ladendieb

Hamm-Mitte (ots)

Renitent verhielt sich ein 31-jähriger Ladendieb am Montag, 3. Juni, gegen 20.15 Uhr, in einem Supermarkt an der Grünstraße. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach, schlug er um sich und versuchte zu flüchten. Dem Angestellten gelang es den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Zuvor hatte er beobachtet, wie der Tatverdächtige Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. (jb)

