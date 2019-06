Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Passat mit Anhänger nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 3. Juni, auf der Radbodstraße sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen VW Passats mit Anhänger. Der befuhr gegen 10.10 Uhr mit seinem Gespann die Radbodstraße in Richtung Bockum-Hövel. Der Pkw-Anhänger mit Spriegel und grauer Plane war mit Holzlatten beladen. Zwischen der Hafenstraße und der Kanalbrücke fiel ein Teil der Ladung auf die Straße. Eine nachfolgende 52-jährige Ford-Fahrerin fuhr mit ihrem C-Max über eine Holzlatte und beschädigte sich dabei einen Reifen. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verlorene Ladung und den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 100 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen und sein Gespann mit HAM-Kennzeichen am Anhänger nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

