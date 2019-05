Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist auf Parkbank

Hamm-Pelkum (ots)

Einen onanierenden Unbekannten sahen ein 39-jähriger Hammer und sein achtjähriger Sohn am Mittwochnachmittag, 22. Mai, auf der Berghalde an der Kissinger Höhe. Der Exhibitionist war nackt und saß auf einer Parkbank. Ein weiterer, namentlich noch nicht bekannter Tatzeuge forderte den Nackten auf, sich anzuziehen. Dieses tat er dann auch. Anschließend flüchtete der etwa 35 Jahre alte Mann mit einem alten blauen Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist zirka 1,90 Meter groß, schlank, hatte kurze schwarze Haare, trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jeansjacke. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem wird der unbekannte Zeuge gebeten, sich zu melden. (cg)

