Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Seat-Fahrerin bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 22. Mai, auf der Dortmunder Straße. Die Frau aus Bergkamen war dort gegen 14.40 Uhr stadteinwärts unterwegs und fuhr in Höhe der Auffahrt zur Autobahn A1 auf einen VW auf. Dessen 57-jähriger Fahrer aus Hamm stand mit seinem Caddy vor einer roten Ampel. Die Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Ihr nicht mehr fahrbereiter Leon wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro. (cg)

