Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Ladendieb stürzt auf der Flucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein 34-jähriger Ladendieb verletzte sich am Mittwoch, gegen 18 Uhr, nach einem Sturz mit dem Fahrrad auf der Münsterstraße. Er hatte zuvor in einem Supermarkt mehrere Flaschen Spirituosen entwendet. Anschließend stieg er auf ein Fahrrad und flüchtete. Der Täter stieß in der Folge gegen einen Sperrpfosten und verletzte sich dabei leicht. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten fuhren den Dieb anschließend zum Polizeigewahrsam. Dabei wurden sie fortwährend beleidigt. Dem erheblich alkoholisierten Straftäter musste eine Blutprobe entnommen werden. Er ist vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige war bereits gegen 17 Uhr bei einem Diebstahl aus einem Keller am Westberger Weg aufgefallen. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell