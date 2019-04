Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Montagabend, 22. April, in eine Doppelhaushälfte an der Östingstraße einzubrechen. Sie hebelten gegen 21.40 Uhr erfolglos an einer Terrassentür. Die Bewohner hörten die Einbruchsgeräusche, sahen aber nichts Verdächtiges. Erst am Folgetag stellten sie den Einbruchsversuch fest und alarmierten die Polizei. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 entgegen. (cg)

