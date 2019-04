Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Aufbruch von Bankschließfächern

Hamm-Herringen (ots)

Bisher ungekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag, 20. April, gewaltsam in den öffentlich nicht zugänglichen, alarmgesicherten Beratungsraum einer Bankfiliale auf der Dortmunder Straße ein. Dort versuchten sie gegen 2.17 Uhr, sämtliche Sparbuchschließfächer aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Fächer zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen (es)

