Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roter Transporter nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 12. April, auf dem Pankratiusplatz sucht die Polizei einen roten Transporter. Dieser beschädigte dort in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr einen geparkten Audi. Am weißen A6 sicherten die alarmierten Polizisten roten Lackaufrieb. Zudem hatte eine Zeugin zur Unfallzeit einen älteren, roten Lieferwagen gesehen, der neben dem Audi stand. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 2000 Euro. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

