Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb nutzt Gutgläubigkeit aus

Hamm-Heessen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Mittwoch, 3. April, die Gutgläubigkeit einer Seniorin ausgenutzt. Gegen 10 Uhr sprach der Mann die 81-Jährige an einer Bushaltestelle an der Münsterstraße, nahe der Straße Am Riemerskamp, an und gab vor, der Sohn einer angeblichen Bekannten zu sein. Die Seniorin lies zu, dass der Mann sie nach Hause in ihre nahe gelegene Wohnung begleitete. Hier durchsuchte er mehrere Schränke und verließ die Wohnung erst, als die 81-Jährige ihn mehrfach dazu aufgefordert hatte. Anschließend stellte die Hammerin fest, dass ihr mehrere Schmuckstücke gestohlen wurden. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hat helle Haare, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine Brille mit Rand. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell