Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle am Willy-Brandt-Platz am Dienstag, 2. April, wurden ein 17-Jähriger und eine 35-Jährige leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr gerieten der 17-Jährige und ein 16-Jähriger in Streit mit zwei unbekannten jungen Männern und einer jungen Frau. Nach einem Wortwechsel holte einer der Unbekannten ein Pfefferspray hervor und sprühte dem 17-Jährigen in die Augen. Außerdem wurde der 17-Jährige von einem der Unbekannten geschlagen. Eine unbeteiligte 35-jährige Zeugin wurde ebenfalls von dem Pfefferspray verletzt. Die zwei unbekannten jungen Männer und ihre etwa 16 Jahre alte Begleiterin flohen in Richtung Fußgängerzone. Die Unbekannten sind etwa 17 oder 18 Jahre alt, beide trugen eine Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

