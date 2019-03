Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Mercedes CLA nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 27. März, auf der Dolberger Straße sucht die Polizei die Fahrerin eines schwarzen Mercedes. Die Unbekannte war dort gegen 15 Uhr stadtauswärts unterwegs, überholte zwischen der Friedenstraße und der Amtsstraße einen Lastwagen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 51-jähriger VW-Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Eine hinter ihm fahrende 28-jährige Ford Focus-Fahrerin fuhr auf den VW Touran auf. Die etwa 25 bis 30 Jahre alte und südländisch aussehende Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Mercedes, vermutlich des Typs CLA, in Richtung Dolberg weiter und bog dann nach links in die Amtsstraße ab. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Hinweise auf die Flüchtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem wird der noch unbekannte Lkw-Fahrer gebeten, sich zu melden. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell