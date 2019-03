Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarze Geländelimousine nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 14. März, auf der Straße Am Pelkumer Bach sucht die Polizei eine schwarze Geländelimousine. Gegen 17.05 Uhr beschädigte der Fahrer des SUV beim Ausparken einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Fahrer kann nicht beschrieben werden. Der entstandene Schaden am blauen Corsa wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

