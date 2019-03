Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Filmreifer Versuch eines Automatendiebstahls

Hamm-Mitte (ots)

Fünf Jugendliche wurden am 15.3.19, um 02 Uhr von einem Zeugen dabei gefilmt, wie sie einen Zigarettenautomat an der Eschenallee Ecke Wichernstraße samt Fundament ausgruben. Vermutlich überrascht von der Schwere des Automaten ließen sie ihn am Tatort zurück und flüchteten ganz ohne Beute in Richtung Beisenkamp Gymnasium. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell