Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Kombi nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einen grauen oder silbernen Kombi mit Hammer Kennzeichen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Samstag, 9. März, auf der Kreuzung Römerstraße/Hammer Straße/Bockumer Weg. Vermutlich handelt es sich um ein älteres Modell der Marke Ford. Dessen Fahrer beschädigte gegen 16.10 Uhr beim Vorbeifahren einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes am linken Radkasten. Nach dem Unfall sprach der Unfallverursacher kurz mit dem Mercedes-Fahrer, anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt, schlank, hatte kurze blonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Auf dem Beifahrersitz des Kombis saß ein zirka 18 bis 20 Jahre alter Mann. An der weißen A-Klasse entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

