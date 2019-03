Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl in Szenelokal auf der Südstraße vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei nahm am Samstagabend, 9. März, gegen 22.30 Uhr, einen 24-Jährigen in einem Lokal an der Südstraße fest. Gegen den Mann aus Hamm bestand ein Haftbefehl wegen eines Aggressionsdeliktes im Straßenverkehr. Nachdem der Gesuchte die ersatzweise geforderte Geldstrafe von 440 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen. (cg)

