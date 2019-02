Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Kellerbrand

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Kellerbrand am Freitag, 22. Februar, in einer Doppelhaushälfte im Brüggenkamp entstand ein geschätzter Schaden von 40000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach gegen 19.15 Uhr aus. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand, nachdem eine elektrische Sicherung herausgesprungen und das Alarmsignal eines Rauchmelders im Keller zu hören war. Wenige Minuten zuvor hatte er in einem Kellerraum eine Fritteuse eingeschaltet. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Die Hammer Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cg)

