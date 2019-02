Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elfjähriger auf Schulweg verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 18. Februar, auf der Kreuzung Ostwennemarstraße/Kirchweg. Der Junge überquerte dort gegen 7.30 Uhr an einer Fußgängerfurt die Straße und wurde von dem VW einer 47-Jährigen erfasst. Die Hammerin war mit ihrem Polo auf dem Kirchweg in Richtung Soester Straße unterwegs und wollte gerade den Kreuzungsbereich passieren. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Schüler zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (cg)

