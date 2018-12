POL-HAM: Sportwagen gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Einen schwarzen Audi R8 Spyder stahlen Unbekannte am Mittwoch, 5. Dezember, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr, von einem Privatgrundstück an der Beukenbergstraße. Das Auto hatte Hammer Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

