POL-HAM: Zwei leicht verletzte Fahrradfahrerinnen bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurden zwei minderjährige Fahrradfahrerinnen am Montag, 3. Dezember, gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Ostenallee/Soester Straße. Eine 13-Jährige und eine 14-Jährige waren mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Ostenallee in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. Eine 57-jährige Alfa-Fahrerin war beim Abbiegen von der Ostenallee auf die Soester Straße mit der 13-Jährigen zusammengestoßen. Diese kollidierte daraufhin mit der neben ihr fahrenden 14-Jährigen. Beide wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Es entstand Sachschaden von zirka 250 Euro. (kt)

